Caminhante de Santiago estreia albergue da associação “Eu, Peregrino”, em Beira Valente

Faltam 12 dias para as festas de Santiago, no mundo inteiro, e já são muitos os peregrinos que se encontram a percorrer os diversos caminhos de Santiago de Compostela. 2021, é considerado um ano especial para os caminhantes por ser o ‘Jacobeu’, ano em que o dia 25 de julho coincide no domingo. O último celebrou-se há 11 anos.

José Lopes, residente no Porto, é um dos peregrinos portugueses que está a percorrer o Caminho de Torres (Salamanca – Santiago de Compostela), um percurso com 576,9 quilómetros, e foi o primeiro a estrear o albergue “Eu, Peregrino”, criado na antiga escola Primária em Beira Valente, na Freguesia de Leomil. Tem 8 camas, uma cozinha e um espaço de convívio com mesa, cadeiras e televisão.

Quando lá chegou, esta segunda-feira, José Lopes já tinha percorrido cerca de 244 dos 576 Km, e, conta, o edifício onde pernoitaria foi o primeiro que encontrou com as condições de um verdadeiro albergue para receber peregrinos.

“Eu, Peregrino” tem o apoio da Junta de Freguesia de Leomil e também da Câmara Municipal de Moimenta da Beira.