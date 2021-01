Câmaras de Tondela e de Mortágua testam membros das mesas de voto

As Câmaras de Tondela e de Mortágua, no distrito de Viseu, vão fazer testes à covid-19 a todos os elementos das mesas de voto das eleições presidenciais, que se realizam no domingo.

No concelho de Tondela, os cerca de 330 membros das mesas de voto “terão a oportunidade de fazer, caso assim o entendam, um teste rápido de despistagem”, refere a autarquia, em comunicado.

Os testes rápidos realizam-se no sábado à tarde, no Pavilhão Desportivo Municipal de Tondela.

“Esta medida serve para promover um clima de tranquilidade e segurança no seio dos membros que estarão durante todo o dia nas mesas de voto, mas também junto dos cerca de 25 mil eleitores do concelho”, justifica.

A autarquia decidiu ainda “entregar a cada eleitor uma caneta para usar no ato eleitoral, que depois deverá levar consigo”, acrescenta.

No concelho de Mortágua, a Proteção Civil municipal está já a fazer testes de PCR (vulgo testes de zaragatoa) a todos os elementos que vão integrar as mesas de voto, num total de 75.

O objetivo é “que todos possam participar no ato eleitoral em segurança”, justifica.