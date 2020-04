Câmara do Sátão paga testes aos trabalhadores dos lares

A Câmara Municipal do Sátão disse hoje que vai comparticipar na totalidade a despesa dos testes de despistagem à covid-19 para todos os trabalhadores dos lares do concelho e de apoio domiciliário.

“O município de Sátão envereda todos os esforços e já pediu ao Ministério da Saúde e ao coordenador regional de combate ao novo coronavírus na zona Centro para que se realizem os testes à Covid-19 a todos os trabalhadores das instituições sociais do concelho”, adianta.

“O município de Sátão suporta a despesa desses testes”, sintetiza um comunicado publicado na página oficial da Câmara Municipal do Sátão no Facebook.

O documento esclarece que os cidadãos abrangidos por esta medida são “todos os trabalhadores das instituições sociais do concelho, nomeadamente lares e instituições que prestam apoio domiciliário”.

“Com esta medida, o município pretende travar a possível contaminação e propagação da pandemia e proteger a população mais vulnerável”, defende o executivo municipal.