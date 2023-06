Câmara de Viseu quer comprar casas nas freguesias rurais para contrariar despovoamento

A Câmara de Viseu mostrou-se disponível para adquirir casas devolutas ou em estado de ruína situadas nas freguesias rurais, que serão depois reabilitadas e disponibilizadas às famílias, numa tentativa de contrariar a tendência de despovoamento.

Em comunicado, a autarquia informou que “os proprietários interessados na venda das casas poderão solicitar o agendamento de uma reunião”, nas instalações da Sociedade de Reabilitação Urbana Viseu Novo.

No dia da reunião, os proprietários terão de levar alguma documentação para análise, “como certidões das Finanças e da Conservatória, registos fotográficos da casa e uma proposta do valor de venda”, explicou.

Posteriormente, o município, através da Viseu Novo e da empresa municipal Habisolvis, analisará “a possível aquisição, solicitando uma avaliação patrimonial ao imóvel”, acrescentou.

Segundo a autarquia, “de acordo com os últimos dados dos censos 2021, o concelho de Viseu ganhou população, no último decénio, com uma variação de 0,3%”.

“Contudo, analisando a evolução da população residente no concelho, por freguesia, nos últimos dez anos, torna-se percetível que algumas freguesias estão a perder população, progressivamente, à exceção das freguesias periféricas à cidade, como Mundão, Orgens, Ranhados, Repeses e São Salvador”, lamentou.

Atendendo à “tendência de despovoamento da população nas freguesias rurais”, o executivo camarário pretende “contrariar essas assimetrias e enquadrar os projetos de casas devolutas ou em estado de ruína na Estratégia Local de Habitação de Viseu”.