Câmara de Viseu aprova contas de 2022 com saldo positivo de 2,4 milhões de euros

O presidente da Câmara de Viseu anunciou que a autarquia fechou o ano de 2022 com um saldo positivo de 2,4 milhões de euros (ME), depois de ter fechado 2021 com um saldo negativo de 1,4 ME.

“As contas foram hoje aprovadas, sem votos contra, só com abstenções, e este ano apresentámos um saldo positivo, pequeno, mas positivo, mas já foi ao contrário do ano passado, em que apresentámos um saldo negativo, relativamente a 2021”, afirmou Fernando Ruas.

No final da reunião do executivo municipal, o autarca disse aos jornalistas que os 2,4 ME representam “um aumento significativo do resultado líquido, tendo em conta [o saldo negativo] de 1,4 ME do ano anterior” – e a diferença “teve a ver com algum cuidado com a gestão”.

“A gestão é diferente, como já perceberam”, realçou Fernando Ruas, que, a título de exemplo, apontou “algum tipo de iniciativas que não se fazem”, o que, no seu entender, acabou por “fazer diminuir a despesa, porque ela foi selecionada”.

“Ter um diferencial entre as receitas correntes e as despesas correntes é bom, porque passa para capital, para investimento, e foi o que aconteceu, porque a nossa receita corrente é maior que a despesa, o que é de salientar”, reforçou.

Sobre as contas da Câmara de Viseu relativas ao ano de 2022, Fernando Ruas indicou ainda “alguns números”, entre os quais o da capacidade de endividamento do município, que “é boa, é de 14,4 ME por ano”.

“Melhorámos em termos comparativos as receitas próprias em 5,6%, mas, o importante, é que se quebrou, pela primeira vez, no que diz respeito ao investimento bancário, a tendência que se verificava em anos anteriores (de registar uma redução no valor de 1,2 ME”), ssutentou.

Fernando Ruas destacou ainda que “a receita bruta foi superior às despesas correntes com as amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo, num montante de quase 14,1 ME”.

“Temos um quadro que analisa os fluxos de caixa e o importante é concluir que o saldo de gerência conquistou um aumento de 14,6% em relação ao ano anterior”, frisou o autarca social-democrata.

O ativo do município de Viseu, em 2022, acrescentou Fernando Ruas, “atingiu 298,8 ME, ou seja, 7,5 ME de aumento, em relação ao ano de 2021”.