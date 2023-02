Câmara de Tondela integra saldo de gerência de 7,7 ME no orçamento

A Câmara de Tondela anunciou que conseguiu um saldo de gerência superior a 7,7 milhões de euros (ME) no exercício de 2022, que será integrado no orçamento deste ano.

A presidente da autarquia, Carla Antunes Borges, explicou que, em 2022, a taxa de execução de candidaturas no âmbito do Programa Operacional 2020 foi de cerca de 60%, acompanhando a média dos municípios que integram a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões.

A execução da receita rondou os 85% e a da despesa os 65%, o que, segundo a autarca, demonstra “o esforço dos serviços no acompanhamento e execução das empreitadas financiadas”.

“No ano passado, foram reforçadas equipas técnicas que permitiram a recuperação dos processos quer na área urbanística, quer no acompanhamento de obras financiadas, o que possibilitou a recuperação de receita capital”, explicou Carla Antunes Borges.

Numa reunião extraordinária realizada no início da semana foi aprovada, por maioria, a primeira alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano, com o objetivo de incorporar o saldo positivo de mais de sete milhões de euros.

Segundo a autarquia, “o saldo de gerência reforçará, entre outras, as rubricas Funções gerais (584 mil euros), Proteção civil e luta contra incêndios (300 mil euros), Administração geral (284 mil euros), Aquisição de viaturas (250 mil euros), Conservação/beneficiação de edifícios (150 mil euros) e aquisição de terrenos (250 mil euros)”.

A revisão do Orçamento e Grandes Opções do Plano será ainda submetida à Assembleia Municipal, na próxima sexta-feira.