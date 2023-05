Câmara de Tondela aprova protocolos de mais de 400 mil euros

A Câmara de Tondela aprovou vários protocolos com associações e juntas de freguesia do concelho, no valor de mais de 400 mil euros.

Em comunicado, a autarquia do distrito de Viseu informou que, com a União de Freguesias de Mouraz e Vila da Rainha, vai estabelecer “um acordo financeiro de quase 116 mil euros com vista a apoiar as obras da segunda fase de construção do Edifício Multiúsos da localidade”.

Com a Junta de Freguesia de Canas de Santa Maria será assinado um protocolo no valor de mais de 17.500 euros para “limpeza de caminhos públicos, pintura dos muros do cemitério local e arranjos da entrada deste espaço”, acrescentou.

Durante a reunião, foi ainda aprovado um aditamento ao protocolo com a Associação de Música e Artes do Dão (reforço de 168 mil euros), um acordo com a Vários – Cooperativa de Solidariedade Social (95 mil euros) e outro com a Associação de Solidariedade Social de Barreiro de Besteiros (14.700 euros), entre outros.