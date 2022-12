Câmara de Tondela aprova orçamento para 2023 superior a 42 ME

A Câmara de Tondela (PSD) aprovou uma proposta de orçamento para 2023 no valor de 42.376.601 euros, que reflete as prioridades dadas pelo executivo a áreas como o desenvolvimento económico e a educação.

Aprovada por maioria, com votos contra da oposição socialista, a proposta de orçamento teve em conta o “contexto de grandes constrangimentos” e a esperada “instabilidade e incerteza” da conjuntura económica e social do país em 2023.

Além da educação e do desenvolvimento económico, o documento dá especial atenção às áreas da saúde, da ação social, do turismo e do ambiente e alterações climáticas.

De acordo com a presidente daquela autarquia do distrito de Viseu, Carla Antunes Borges, este orçamento “foi elaborado com a ambição de continuar a construir um concelho de oportunidades, desenvolvendo estratégias de modo a dinamizar a economia, atraindo novas empresas, criando empregos e fixando pessoas”.

O orçamento para 2023 procura também “dar resposta aos grandes desafios que a sociedade atravessa, destacando a área da educação como um eixo importante espelhado”, com intervenções previstas “em vários edifícios do parque escolar, como é o caso da Escola Básica 2/3 do Campo de Besteiros”.

A autarquia pretende igualmente “dar continuidade a projetos e investimentos estruturantes para o concelho, que, por força das dificuldades que as empresas vão sentindo por todo o país, quer no fornecimento de bens e serviços, quer nos próprios operadores, viram os seus prazos de conclusão alterados”.

“O orçamento contempla ainda a participação da construção da estratégia municipal para o novo quadro comunitário de apoio 2030”, com a definição das ações e elaboração de projetos e candidaturas a ocorrerem durante todo o ano e a merecerem “um acompanhamento próximo e intenso”.

Carla Antunes Borges destacou ainda que “o orçamento para 2023 reflete a visão e os objetivos definidos para o concelho de Tondela, afirmando-se como liderante do território, apoiando não só os seus munícipes, mas também as suas empresas”.

A proposta de orçamento para 2023 será votada em Assembleia Municipal no sábado, no auditório dos Bombeiros Voluntários do Vale de Besteiros.