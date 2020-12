Câmara de Tondela aprova orçamento de mais de 40 ME para 2021

A Câmara Municipal de Tondela aprovou hoje um orçamento que ultrapassa os 40 milhões de euros para 2021, mais quase 6 milhões de euros em relação ao ano anterior.

O orçamento da Câmara Municipal de Tondela para 2021 foi aprovado com os votos a favor do PSD e os votos contra do PS, na reunião do executivo, que decorreu ao longo da manhã.

De acordo com o presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, o próximo orçamento vem reforçar ainda mais o pilar social, de forma a poder dar resposta às dificuldades económicas que famílias, microempresas e serviços têm vindo a sentir fruto da pandemia que se atravessa.

“Este quadro de absoluta exceção leva-nos também a tomar medidas excecionais, com inegável impacto na vida dos tondelenses. É certo que aumentam as despesas com funções sociais, mas ficam bem claras as prioridades que assumimos”, sustentou.

No seu entender, a devolução de 20% da coleta de IRS, afeta às receitas do Município, a incidir sobre os rendimentos de 2021, “é um contributo indiscutível, solidário, de responsabilidade comunitária”, a par da manutenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) na taxa mínima que a lei determina.

As Grandes Opções do Plano para 2021 preveem mais de 13 milhões de euros para as funções sociais, repartidos pela educação (3,4 milhões de euros), ação social (1,2 milhões de euros), saúde (perto de 1 milhão de euros), desporto (650 mil euros), cultura (230 mil euros de euros) e ambiente (2,3 milhões de euros).

O orçamento de 2021 prevê mais de 12,7 milhões de euros para as funções económicas e 4,3 milhões de euros para as funções gerais.

No que respeita aos grandes investimentos previstos para o próximo ano, José António de Jesus destacou a necessidade de se continuarem a expandir as zonas industriais municipais (ZIM), estando prevista uma nova ligação rodoviária à ZIM do Lajedo.

No domínio da educação e da saúde, entre as prioridades estão a conclusão da 2ª fase das obras de requalificação da Escola Secundária de Tondela, a remoção de fibrocimento em três estabelecimentos escolares e a construção da nova Unidade de Saúde Familiar (USF) de Tondela.

“Manteremos também uma vincada determinação na área do Centro Tecnológico e áreas conexas de reabilitação, como é o caso da Frente Ribeirinha e os novos padrões de mobilidade suave, como são as ciclovias e vias pedonais, em Tondela e Campo de Besteiros”, acrescentou.

Já no domínio do ambiente, depois da constituição da AINTAR – Associação de Intermunicipal de Águas Residuais, “estão reunidas as condições para se obterem financiamentos para a Novo Sistema Norte do Concelho de Tondela, a requalificação da ETAR de Tondela Sul/Molelos, além de se concluir o importantíssimo sistema de água e saneamento ao Caramulo e de se alargar a execução de redes a alguns aglomerados populacionais”.

“Ambição, determinação e visão, a par de um exercício assente na responsabilidade e na confiança, será a linha condutora de materialização deste orçamento que projetamos para 2021, sabendo que o mesmo acompanhará o ciclo autárquico inerente ao ato eleitoral, que ocorrerá no segundo semestre”, concluiu.