Câmara de Tondela apoia freguesias e outras instituições com 600 mil euros

A Câmara Municipal de Tondela aprovou hoje vários protocolos de apoio às freguesias e a instituições do movimento associativo do concelho, para obras ou iniciativas, num montante que se aproxima dos 600 mil euros.

“Os protocolos com Juntas e Uniões de Freguesia do concelho ultrapassam os 380 mil euros, prevendo a comparticipação de diversas obras de requalificação e melhoramentos, bem como o apoio a atividades dos seus centros de animação local”, sintetiza um comunicado de imprensa.

A Junta de Freguesia de Molelos vai receber um apoio “de cerca de 110 mil euros, para comparticipar a construção de um armazém de apoio à junta”, uma vez que o anterior edifício “ficou completamente destruído aquando dos incêndios de 2017”, e também para a “requalificação do Parque das Raposeiras, que prevê igualmente a construção de infraestruturas de apoio à sonega”.

Segundo o documento, o executivo aprovou ainda um contrato interadministrativo com esta junta de freguesia, no montante de 65 mil euros, “para execução de diversas pavimentações em calçada, de forma a melhorar acessibilidades às habitações e o embelezamento paisagístico destes espaços”.

Também a Junta de Freguesia de Canas de Santa Maria assinará um protocolo com a autarquia para receber um “apoio que ultrapassa os 95 mil euros e que visa a reconstrução do espaço multiusos”, uma vez que este antigo edifício da Cruz Vermelha tinha sido danificado pela tempestade Leslie, em outubro de 2018.

“A União de Freguesias de Mouraz e Vila Nova da Rainha é contemplada com 40 mil euros para apoio aos trabalhos de melhoramento das áreas envolventes do Monte da Nossa Senhora da Esperança, onde também se espera a instalação do Posto de Vigia da GNR”, destaca o documento.

Outra das freguesias contemplada com o apoio da autarquia, em quase 39 mil euros, é a União de Freguesias de Vilar de Besteiros e Mosteiro de Fráguas, para “comparticipar, entre outras coisas, a construção de um edifício de apoio ao jardim-de-infância e centro de animação”.

O executivo municipal aprovou ainda “apoios a diversas associações do concelho e aos agrupamentos de escolas, no domínio da ação social escolar, para além de contratos interadministrativos de delegação de competências em Juntas e Uniões de Freguesias, no âmbito do programa “Saúde em Dia”.