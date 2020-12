Câmara de Seia e juntas de freguesia entregaram cabazes com bens alimentares

Ação solidária abrange 233 famílias e pretende proporcionar um Natal mais condigno.

A Câmara Municipal, em conjunto com a grande maioria das juntas de freguesia e como tem sido prática nesta altura do ano, ofereceu cabazes com bens alimentares a quem apresenta maiores dificuldades económicas e sociais.

A ação solidária este ano abrange 233 famílias em situação de carência, que foram previamente sinalizadas por equipas técnicas, em parceria com as juntas de freguesia do concelho.

Os cabazes de natal, compostos por bacalhau, bolo-rei, azeite, óleo, açúcar, farinha, conservas e enlatados, leite e alguns doces, foram adquiridos nos supermercados locais e pretendem proporcionar, a que mais precisa, uma ceia de Natal mais condigna e reconfortante, um complemento para que vivam esta época festiva mais felizes.

Natal é sempre tempo de alegria, de paz e de confraternização. Assim, paralelamente, foram ainda entregues brinquedos às famílias com crianças, tendo em consideração que, devido à pandemia, não foi possível realizar o convívio entre famílias apoiadas pela rede de lojas e cantinas sociais concelhias Entrelaços, que habitualmente se realizaria nesta altura e a que também estava associado uma festa de natal para os mais novos.

Enquadrada nas políticas complementares e efetivas de apoio social, e com especial significado em tempo de pandemia, os cabazes de Natal oferecidos pelas entidades públicas contabilizam um valor de cerca de 9 mil euros.