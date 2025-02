Câmara de Mortágua quer criar habitação a custos controlados em Vale de Açores

A Câmara Municipal de Mortágua quer criar 24 lotes para habitação a custos controlados em Vale de Açores, no âmbito de um projeto que representará um investimento estimado em 2,3 milhões de euros.

O município do distrito de Viseu avançou hoje que elaborou um estudo prévio para a construção de 24 moradias unifamiliares, ao abrigo do Programa de Habitação a Custos Controlados.

“A operação urbanística ocupa uma área total de 11.825 metros quadrados, sendo a área dos lotes de 7.866,81 metros quadrados e a área bruta de construção de 2.109,54 metros quadrados”, explicou a autarquia, acrescentando que os 24 lotes correspondem a 18 moradias geminadas e seis isoladas.

O projeto prevê também lugares para estacionamento, zonas de sombreamento e zonas verdes de utilização coletiva.

“Com estas diferentes tipologias pretende-se que a oferta habitacional seja diversificada e abrangente, em consonância com as necessidades concretas e a dimensão dos agregados familiares”, justificou.

O município já apresentou uma candidatura ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) para financiamento do projeto através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), tendo obtido validação técnica.

No que respeita ao parque público de habitação a custos controlados, a autarquia assinou o contrato de empreitada para a construção de dez fogos (oito T2 e dois T1) que vão resultar da ampliação e requalificação da antiga escola primária de Mortágua e da sua zona envolvente.

“As habitações serão colocadas no mercado para arrendamento a custos acessíveis. Desta forma, este edifício irá continuar a desempenhar uma função social da maior relevância, respondendo às necessidades habitacionais da população”, explicou.

Esta empreitada representa um investimento de 1,1 milhões de euros, com financiamento do PRR, estando o seu início previsto para o primeiro trimestre do ano.

A execução destes projetos está prevista na Estratégia Local de Habitação definida pelo município para aumentar e dinamizar a oferta do mercado de arrendamento, contribuindo assim para atrair e fixar pessoas.

“Não estamos a falar de habitação social, para a qual temos outras respostas e projetos, mas sim de habitação para a classe média e a custos acessíveis”, esclareceu o presidente da Câmara de Mortágua, Ricardo Pardal.

O autarca lembrou o desafio que o executivo tem de “fixar os jovens e os quadros qualificados”, sendo a oferta de habitação “um fator crucial” para o conseguir.

Além destes dois projetos, o município apresentou outra candidatura que visa a reabilitação de habitações.