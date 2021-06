Câmara de Moimenta da Beira assina protocolo com Ministério da Justiça que assegura obras de conservação do Tribunal

O Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, José Eduardo Ferreira, e a Diretora-Geral da Administração da Justiça, Isabel Matos Namora, assinaram hoje, terça-feira, 8 de junho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, um protocolo de colaboração na área das infraestruturas que permitirá assegurar a conservação do interior do edifício do Tribunal de Moimenta da Beira, sem alterações estruturantes ou métodos construtivos e funcionais, e ainda a limpeza periódica de coberturas e seus órgãos de drenagem de águas pluviais, bem como a reparação do mobiliário, entre outras intervenções.

Este protocolo surge num ambiente de estreita cooperação entre a Justiça e o Município de Moimenta da Beira, que contribui para a melhoria da qualidade das instalações e das condições de funcionamento do tribunal, reforçando a proximidade entre os cidadãos e a oferta judiciária.

As partes comprometeram-se ainda a assegurar uma regular colaboração, com vista ao mais correto acompanhamento e execução do referido protocolo, de forma a criar melhores condições para os colaboradores e para as pessoas que se deslocam ao Tribunal.