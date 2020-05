Câmara de Lamego isenta esplanadas do pagamento de taxas

A Câmara de Lamego anunciou hoje que vai isentar o setor da restauração e outros agentes económicos do pagamento de taxas de ocupação do espaço público, concretamente para a instalação de esplanadas.

Em comunicado, a autarquia explica “esta medida excecional vigorará até ao próximo dia 30 de setembro” e tem como objetivo “acelerar a retoma da economia local, numa altura em que os restaurantes e os cafés começam a reabrir”.

O plano de atuação deste município do norte do distrito de Viseu para fazer face às contingências sociais e económicas provocadas pela covid-19 inclui também “a isenção total, para o mesmo período, das taxas relativas à venda ambulante e a feiras”.

A autarquia refere ainda que, “para apoiar todos aqueles que tiveram uma perda significativa de rendimentos”, irá prorrogar a isenção do pagamento de taxas e rendas previstas no âmbito do funcionamento do Mercado Municipal.

“Esta dispensa de pagamento vigora desde o mês de abril e é prolongada até ao dia 30 de setembro”, acrescenta.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 318 mil mortos e infetou mais de 4,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.247 pessoas das 29.432 confirmadas como infetadas, e há 6.431 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano passou agora a ser o que tem mais casos confirmados (cerca de 2,1 milhões contra 1,9 milhões no continente europeu), embora com menos mortes (cerca de 127 mil contra mais de 167 mil).

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), paralisando setores inteiros da economia mundial, num “grande confinamento” que vários países já começaram a aliviar face à diminuição dos novos contágios.