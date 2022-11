Câmara de Lamego desafia comerciantes a participarem no concurso “Montras de Natal”

A Câmara Municipal de Lamego está a desafiar todos os estabelecimentos comerciais da cidade, qualquer que seja o seu ramo de atividade, a participarem no concurso “Montras de Natal”.

Neste concurso, que visa estimular o comércio local, serão selecionadas “as montras mais bonitas”.

“Os dez primeiros classificados são distinguidos com um prémio pecuniário, sendo que todos os participantes recebem um prémio de participação no valor de 50 euros”.

Os formulários de candidatura encontram-se disponíveis em www.cm-lamego.pt e no Balcão de Atendimento do Município de Lamego.

_ _

A magia do Natal vai voltar, este ano, à cidade de Lamego com a realização da Campanha “Natal, Comércio Tradicional”, promovida pela autarquia, com o objetivo de incentivar os lamecenses a fazerem aqui as suas compras.

A partir de 1 de dezembro, o “Mercado de Natal” oferece, na Av. Dr. Alfredo de Sousa, uma ampla variedade de produtos artesanais e regionais que tem como intuito ajudar os artesãos e produtores locais, dando a conhecer o que de melhor Lamego tem para oferecer.

Para estimular o comércio, serão ainda atribuídos Vouchers de Natal no valor de 10€ por cada 50€ de compras realizadas, entre 1 de dezembro e 8 de janeiro, nas lojas aderentes. Os vouchers podem ser levantados na Loja Interativa de Turismo (LIT), mediante a apresentação das faturas. Há 2500 vouchers para distribuir.

Na contagem decrescente para a noite mais familiar do ano, também haverá iluminação festiva da época e muita animação de rua.