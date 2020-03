Câmara de Cinfães disponibiliza linha para serviços de saúde

A Câmara Municipal de Cinfães disponibiliza a partir de hoje uma linha para os cidadãos contactarem os serviços de saúde, evitando desta forma a deslocação dos utentes e uma eventual propagação da pandemia da covid-19.

“A partir de hoje está disponível uma linha telefónica para contacto entre os cidadãos e os serviços de saúde, com vista a diminuir a vinda desnecessária dos utentes aos serviços de saúde, evitando assim riscos de contágio”, esclarece um comunicado da autarquia.

Publicado na página oficial da Câmara no Facebook, o documento alerta que, em “caso de ter tosse persistente, febre, dificuldade em respirar”, o cidadão ligue o 255 006 350 disponível “todos os dias, das 09:00 às 17:00, onde terá um profissional de saúde para o ajudar”.

A linha surge entre várias medidas tomadas pela autarquia com “o intuito de diminuir a circulação de pessoas”, nomeadamente na procura de cuidados de saúde” e, para isso, também “estão a ser reforçadas as equipas do serviço de apoio ao domicílio”.

Neste sentido, e para agendar tratamentos, solicitar medicação crónica ou solicitar outros cuidados de saúde, a autarquia solicita que o utente contacte “os serviços mínimos dos cuidados de saúde primários de Cinfães, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 20:00, através do número 255 561 449”.

“Cinfães tem disponível uma área dedicada para avaliação e tratamento de doentes covid-19 e pretende ser uma primeira resposta na área da saúde, que poderá realizar diagnóstico de infeções com covid-19 e prestar cuidados de saúde”, anuncia o comunicado.

Esta estrutura funciona de segunda a domingo, das 08:00 às 20:00, no Centro de Saúde de Cinfães que “continua a dispor do Serviço de Urgência Básica (SUB), contando com uma área de vigilância para a saúde maternoinfantil, vacinação e apoio ao utente crónico”.

“Para isso, os serviços foram reorganizados, passando a haver entradas distintas no edifício do centro de saúde que estão devidamente assinaladas no local”, assegura a autarquia no documento.

Perante estas medidas, a Câmara de Cinfães apela a cada cidadão, “para sua segurança, que não vá ao centro de saúde, nem ao hospital para controlar esta pandemia” e lembra que “é fundamental que todos procurem o isolamento social, ficando em casa e em caso de dúvidas contactar os serviços de saúde por telefone”.