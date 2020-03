Câmara de Cinfães dá bolsa de estudo aos alunos dos Cursos de Especialização Tecnológica

Os alunos residentes no Concelho de Cinfães que frequentem os Cursos de Especialização Tecnológica (nível 5) vão passar a receber uma bolsa de estudo anual no valor de 250 euros. A medida foi aprovada na reunião de Câmara no dia 5 de março e entra em vigor no presente ano letivo. O período de candidaturas abre hoje e prolonga-se até ao dia 16 de março.

“À semelhança do que acontece com os alunos que frequentam o Ensino Superior decidimos atribuir este apoio aos alunos dos Cursos de Especialização Tecnológica”, explica o presidente Armando Mourisco, sublinhando que “estas medidas têm como objetivo a promoção da formação, da qualificação e da empregabilidade dos nossos jovens”.

O autarca de Cinfães frisa ainda “a importância deste tipo de oferta formativa no contexto atual do mercado de trabalho sendo uma resposta às necessidades das empresas portuguesas em matéria de qualificações de nível não superior em várias áreas”.

Para beneficiar deste apoio, os alunos têm apenas de cumprir duas condições cumulativas: comprovativo de residência no concelho de Cinfães há mais de um ano e certificado de aproveitamento escolar.

A candidatura à respetiva bolsa de estudo deverá ser efetuado em impresso próprio, facultado no Gabinete de Desenvolvimento Social, Solidariedade e Família do Município de Cinfães, entre as 9h00-12h30 e as 14h00-16h00, às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, ou no site do Município (www.cm-cinfaes.pt).