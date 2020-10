Call for Papers · VI edição ‘Fusões no Cinema’

A 6ª edição do Simpósio Internacional “Fusões no Cinema”, a decorrer no mês de Novembro nos dias 20, 21 em Ponte de Lima e 27 e 28 em Coimbra, pretende explorar as dinâmicas da relação entre dois vetores de estudo do cinema: a arte e a educação.

O evento, de cariz internacional, é, desde 2015, organizado pelo Caminhos do Cinema Português, em parceria com a Universidade Aberta (UAb), contando ainda como parceiros a Universidade de Coimbra (UC) e o LIPA – Laboratório de Investigação e Práticas Artísticas da Universidade de Coimbra.

Neste Simpósio, o cinema será objeto de um duplo olhar: como arte-síntese; e, como materialidade de outras artes, como, por exemplo, a literatura. O cinema será ainda tratado como meio e ferramenta pedagógica, num contexto em que o ensino à distância e o teletrabalho tornaram-se estruturas cruciais para a sociedade em que vivemos. Em suma, servirá como um espaço de reflexão sobre o papel artístico e educativo do cinema.

O Simpósio destina-se ao público em geral, que tenha particular interesse na temática do cinema, e a todos agentes envolvidos no campo da arte, da educação e da cultura. Convidam-se a assistir todos os cinéfilos especialmente os educadores e docentes que usam pedagogicamente o cinema nas suas aulas.

Os Cami­nhos e a Uni­ver­si­dade Aberta (UAb) estão a aceitar propostas de resumos de comu­ni­ca­ção, em por­tu­guês, inglês ou espanhol (cas­te­lhano), que não exce­dam as 500 palavras, nas temáticas da relação do Cinema com a Educação e as Artes. Todas as propostas serão alvo de dupla revisão por pares, sendo que as comunicações mais relevantes apresentadas no simpósio terão publicação na revista científica Fusões no Cinema (ISSN 2184-805X).

No âmbito da revista são ainda aceites artigos de cinefilia, com recensões críticas sobre filmes e literatura fílmica, e artigos técnicos, colocando em evidência métodos de produção e o contributo tecnológico na produção de cinema.

As submissões decorrem no portal simposio.caminhos.info.