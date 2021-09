Café Concerto no Centro Cultural de Carregal do Sal

É já no dia 2 de outubro que Carregal do Sal recebe 15 artistas num único palco – é o café Concerto com a participação de muitos talentos, entre os quais o da conterrânea Teresa Zenaida.

Uma noite para celebrar a arte… Por isso, conte com música tocada ao vivo, dança, canto e muita emoção!

Sábado, dia 2 de outubro (sábado), às 21h, no Centro Cultural de Carregal do Sal.

Informação sobre reservas de bilhetes:

– E-mail: cafeconcertoaovivo@gmail.com

– Tel.: 916400169.

– Papelaria Documentiuns, em Carregal do Sal.