BSAD e Académico de Viseu empatam e falham ‘assaltos’ aos diferentes objetivos

A BSAD e o Académico de Viseu empataram 1-1, um resultado insuficiente para as diferentes aspirações dos dois conjuntos na tabela classificativa da II Liga portuguesa de futebol, ao fim de 28 jornadas realizadas.

No Estádio Nacional, em Oeiras, Fabrício apontou o golo da BSAD, aos 11 minutos, mas o Académico de Viseu reagiu através de André Clóvis, aos 22, num empate que impede o ‘assalto’ dos viseenses ao terceiro lugar e dos lisboetas ao 15.º posto.

O Académico de Viseu mantém assim a quarta posição, com 49 pontos, a um da terceira, de acesso ao play-off de subida, ocupado pelo Estrela da Amadora, com menos um jogo, enquanto a BSAD está no 16.º lugar, com 27, somente a um do Nacional, primeira equipa em posição de manutenção direta e que ainda irá entrar em campo nesta ronda.

O ascendente inicial da BSAD resultou no tento inaugural, aos 11 minutos, na primeira jogada com ‘pés e cabeça’, bem trabalhada pelo conjunto de Zé Pedro, com o remate de Fabrício a concluir com sucesso o lance, após assistência de Samuel Lobato.

No entanto, a vantagem durou pouco, pois o Académico de Viseu respondeu por André Clóvis, ‘artilheiro’ principal da II Liga, ao anotar o seu 25.º golo em 28 rondas, a desviar com a canela o bom cruzamento de Gauthier Ott, pela ala esquerda do ataque, aos 22.

A BSAD voltou a ameaçar na primeira parte, por Henrique, mas o empate permaneceu para a etapa complementar, em que o Académico de Viseu foi a equipa que procurou, por inúmeras ocasiões, o golo da reviravolta, no entanto sem nunca o conseguir fazer.

André Clóvis falhou o alvo (49 e 51), o mesmo acontecendo com Toro, este sempre em excelente posição para marcar (56, 78 e 83), enquanto Messeguem disparou contra um defesa (68) e Gauthier Ott viu Nuno Tomás intercetar o remate já na linha de golo (83).

No esforço final, já em período de compensação, Messeguem foi admoestado com um segundo cartão amarelo e foi expulso, tornando-se uma contrariedade para a formação viseense, mas a BSAD não teve tempo suficiente para reagir à superioridade numérica.

Jogo realizado no Estádio Nacional, em Oeiras.

BSAD – Académico de Viseu, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Fabrício, 11 minutos.

1-1, André Clóvis, 22.

Equipas:

– BSAD: Gonçalo Tabuaço, António Montez, John Kelechi, Nuno Tomás, Jójó (Tavares, 78), Braíma (Yaya, 78), Rúben Oliveira, Henrique, Samuel Lobato (Chico, 71), Ageu (Jefferson, 57) e Fabrício (João Lima, 57).

(Suplentes: Dylan Silva, Bernardo Caldeira, Coxixo, Fofana, Yaya, Tavares, Chico, Jefferson e João Lima).

Treinador: Zé Pedro.

– Académico de Viseu: Gril, Bandeira, André Almeida, Arthur Chaves, Milioransa, Paná (Capela, 78), Toro (Rodrigo Pereira, 90+3), Messeguem, Quizera (Massimo, 61), Gauthier Ott e André Clóvis.

(Suplentes: Mbaye, Mesquita, Ícaro, Nduwarugira, Capela, Yuri Araújo, Massimo, Ramírez e Rodrigo Pereira).

Treinador: Jorge Costa.

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Henrique (17), Jójó (26), Messeguem (28 e 90+4), Nuno Tomás (84), Jefferson (88) e Rúben Oliveira (88). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Messeguem (90+4).

Assistência: Cerca de 300 espetadores.