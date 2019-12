O Município de Tondela comemorou, no dia 18 de dezembro, o 32.º aniversário da elevação de Tondela a cidade, com uma cerimónia que decorreu ao final da tarde, no Mercado Velho de Tondela.

> Durante a cerimónia, o presidente da Câmara Municipal de Tondela, José António Jesus, sublinhou que Tondela é uma cidade forte, mas também um concelho grandioso.

> “A cidade espelha a dinâmica empreendedora do concelho e uma parte não se sobrepôs à outra. Certamente que a ambição alimenta-nos a alma, numa permanente motivação de criar mais condições de bem-estar, de atração de residentes, principalmente provenientes de outros concelhos que aqui encontram trabalho qualificado”, acrescentou.

> Ao longo da sua intervenção, José António Jesus destacou a marca identitária de um concelho que valoriza as suas instituições e que ganhou importância cultural no panorama nacional através da ACERT, ou no plano nacional desportivo através do CDT na I Liga.

> “Quem ousaria pensar, há 32 anos, que Tondela chegaria onde está?”, questionou.

> O presidente da Câmara Municipal de Tondela aproveitou ainda para elencar as obras que irão arrancar brevemente, nomeadamente o Centro Tecnológico e a Frente Ribeirinha, a par da intervenção em edifícios degradados, que visam consolidar uma bolsa de habitação para acolher jovens empreendedores .

> “Vamos colocar em concurso público no início do ano outros investimentos: a ligação da Av. Sá Carneiro ao estacionamento do Estádio João Cardoso, e consequentemente, ao cemitério e 2ª fase à avenida das Comunidades, a expansão do cemitério Municipal e a reabilitação da residência paroquial”, avançou.

> Já ao vereador Cultura da Câmara Municipal de Tondela, Miguel Torres, coube fazer a apresentação do concurso de ideias para o monumento ao oleiro, que o Município de Tondela lança em parceria com a Rede de Cidade Cerâmicas e a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.

> Com este concurso, pretende-se criar uma ideia para uma instalação permanente que seja um marco da Olaria Negra de Molelos, na rotunda junto à saída do IP3 (Pingo Doce).

> Miguel Torres explicou que este elemento deverá relacionar o passado com o futuro, homenageando oleiros de ontem e de hoje.

> As equipas deverão ser multidisciplinares e com um mínimo de dois participantes, incluindo sempre na sua composição um artista plástico.

> As propostas podem ser submetidas até dia 30 de março do próximo ano, sendo os prémios divulgados e atribuídos até dia 31 de maio de 2020.

> O primeiro prémio arrecada 2 mil euros, o segundo prémio mil euros, podendo ainda ser atribuídas até cinco menções honrosas.