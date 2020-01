Bispo de Lamego profere Conferência Inaugural no Congresso de Direitos Humanos

O Bispo da Diocese de Lamego, D. António Couto, vai proferir esta quarta-feira a Conferência Inaugural do “II Congresso Global de Direitos Humanos: A defesa da Democracia e do Estado Constitucional: os desafios das organizações e da sociedade civil na contemporaneidade”, que decorre no Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, até ao próximo sábado, dia 18.

Recorde-se que a cerimónia de abertura, com início às 18 horas, contará com a presença da secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, e do Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Ângelo Moura.

No âmbito deste congresso, a cidade de Lamego acolhe a partir de hoje mais de 70 palestrantes, vindos sobretudo da Europa, América Latina e África, que dinamizam, pelo segundo ano consecutivo, um dos mais importantes encontros académicos mundiais alguma vez realizado em Portugal sobre a temática dos direitos humanos.

Programação completa em www.congressogdh.com