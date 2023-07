‘Bis’ de André Clóvis garante triunfo do Académico de Viseu sobre a Académica

O Académico de Viseu, da II Liga de futebol, venceu por 2-0 a Académica de Coimbra, da Liga 3, em jogo de preparação no Estádio do Fontelo, à porta fechada, com um ‘bis’ de André Clóvis.

O ponta de lança brasileiro, melhor marcador da última época nas competições profissionais de futebol, com 31 golos, entrou apenas na segunda parte deste encontro de treino e para resolver a favor da formação orientada por Vítor Martins.

André Clóvis foi protagonista do que ameaçava tornar-se uma caso na pré-época dos viseenses, depois de ter faltado aos exames médicos e ao estágio que o Académico de Viseu cumpriu na Alemanha.

Ainda sob alçada disciplinar da SAD viseense, o jogador regressou aos treinos na semana passada, tendo ficado fora do encontro frente ao Rio Ave, da primeira fase da Taça da Liga, que os vilacondenses venceram por 3-0, afastando da prova um dos semifinalistas da edição 2022/2023.

O Académico de Viseu continua a preparar o arranque da II Liga, em jogo frente ao estreante Lank Vilaverdense, já oficialmente agendado para dia 12 de agosto, no Estádio do Fontelo, pelas 11:00.

Quanto à Académica de Coimbra, volta a jogar esta temporada na Liga 3 de futebol, Série B, onde na jornada de abertura vai receber o 1.º Dezembro.