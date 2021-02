Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves de Mangualde integra serviço de bibliotecas públicas de qualidade no território de Viseu Dão Lafões

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, os catorze municípios que a integram, entre eles o município de Mangualde, e a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) assinaram um acordo de cooperação para a constituição da Rede Intermunicipal das Bibliotecas Viseu Dão Lafões (RIBVDL). Este acordo, fruto de uma parceria desenvolvida pela CIM Viseu Dão Lafões e pela DGLAB, visa a implementação de um serviço de bibliotecas públicas de qualidade no território de Viseu Dão Lafões, do qual fará parte a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves de Mangualde.

O objetivo da RIBVDL é fomentar a cooperação entre as Bibliotecas Públicas Municipais do território, promovendo a partilha e utilização de recursos e serviços comuns, e contribuir, através da prestação de serviços qualificados e de proximidade, para o desenvolvimento de diferentes literacias, incluindo a digital.

Esta é mais uma Rede Intermunicipal de Bibliotecas, que a DGLAB formaliza, e que se insere na estratégia que preconiza para as bibliotecas públicas, assente no incentivo à criação de redes de bibliotecas de âmbito regional junto das Comunidades Intermunicipais e Áreas Metropolitanas, procurando garantir, desta forma, uma maior articulação entre as várias bibliotecas, tendo em vista a prestação de serviços em rede às populações.