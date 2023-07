Benfica B e Tondela apuram-se para a final do Torneio de Verão da Póvoa de Varzim

Tondela e Benfica B, ambos da II Liga portuguesa de futebol, garantiram a passagem à final do Torneio de Verão da Póvoa de Varzim, depois de eliminarem, nas ‘meias’, Vitória de Guimarães e Varzim, respetivamente, em decisões nos penáltis.

Os beirões, que arrancaram um empate 1-1, até começaram a perder no embate com os vimaranenses, da I Liga, sofrendo um golo do avançado dos minhotos André Silva, aos 39 minutos, mas no segundo tempo resgataram igualdade, aos 76, com um tento de Roberto.

Na ‘lotaria’ dos penáltis, Diogo Sousa e Butzke falharam os seus remates, precipitando o 4-2 final a favor do Tondela, que vai encarar na final do torneio, agendado para domingo, o Benfica B, da II Liga, que também nas grandes penalidades afastou o Varzim, da Liga 3, depois de um empate (1-1), no final do tempo regulamentar.

Os anfitriões poveiros colocaram-se em vantagem, à passagem da meia hora, por Nuno Pereira, mas aos 66 minutos as ‘águias’ empataram, por intermédio de Joshua Winder, levando o desfecho para os penáltis, onde os ‘encarnados’ foram eficazes e garantiram o triunfo por 5-3

O Benfica B vai assim disputar a final do Torneio de Verão da Póvoa de Varzim com o Tondela, numa partida agendada para as 20:15, enquanto o Varzim defronta o Vitória de Guimarães, às 17:00, no jogo de atribuição do terceiro lugar.