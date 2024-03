AVS reforça segundo lugar e candidatura à subida ao vencer Académico de Viseu

O AVS recebeu e venceu o Académico de Viseu, por 2-0, com golos de Mercado e, pela 12.ª vez consecutiva, de Nenê, consolidando o segundo lugar na II Liga de futebol, concluída a 23.ª jornada.

Os locais eram favoritos e foram superiores, dispondo das melhores situações de golo, em lances a partir das faixas laterais.

Mercado, na esquerda, esteve muito ativo e foram dele os cruzamentos que Vasco Lopes, aos 17 minutos, e Bernardo Martins, aos 33, não conseguiram dar a melhor sequência, no último caso com intervenção decisiva do guarda-redes Grill.

O AVS tinha mais bola e remates, mas pecou na finalização no primeiro tempo, como aconteceu também ao goleador Nenê, em cabeceamento por cima, aos 40 minutos.

O Académico só por uma vez testou Pedro Trigueira, num remate à figura e sem perigo de Messeguem, ‘sacrificado’ no segundo tempo, já com os viseenses em desvantagem no marcador.

Mercado, abriu o ativo, aos 63 minutos, com um remate de trivela, após receber um passe longo na esquerda e ter vencido em velocidade a oposição do lateral Bandarra.

Três minutos depois, Bernardo Martins desenhou na cara de Sori Mané o lance que o inevitável Nenê, entre os centrais contrários e com alguma felicidade diante de Grill, aproveitou para fazer o segundo, consolidando a liderança dos melhores marcadores, agora com 19 tentos.

O feito do ‘quarentão’ é ainda maior por ter marcado pelo 12.º jogo consecutivo, o que constitui um novo máximo na II Liga.

Com este merecido triunfo, o AVS reforçou o segundo lugar, em zona de subida, com 49 pontos, enquanto o Académico, sem perder nas anteriores 11 jornadas, continua em sétimo, com os mesmos 34.

Jogo no estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves.

AVS – Académico de Viseu, 2-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Mercado, 63 minutos.

2-0, Nenê, 66.

Equipas:

– AVS: Pedro Trigueira, Edson Farias, Anthony Correia, Clayton, Fernando Fonseca, Jonatan Lucca, Bernardo Martins (Gustavo Mendonça, 88), Luís Silva, Vasco Lopes (Stênio, 79), Nené (Jorge Teixeira, 90+3) e Mercado (Tunde, 88).

(Suplentes: Simão Bertelli, Jorge Teixeira, Zé Ricardo, Fábio Pacheco, João Amorim, Gustavo Mendonça, Stênio, Tunde e Talles Wander).

Treinador: Jorge Costa.

– Académico de Viseu: Domen Grill, Miguel Bandarra (Martim Ferreira, 70), Arthur Chaves, André Almeida, Igor Milioransa, Sori Mané, Messeguem (Samba Koné, 70), Marquinho, Famana Quizera (Steven Petkov, 81), André Clóvis e Gautier Ott.

(Suplentes: Momo Mbaye, Jeppe Simonsen, Nduwarugira, Henrique Gomes, Samba Koné, Tomás Silva, Rodrigo Pereira, Steven Petkov, e Martim Ferreira).

Treinador: Jorge Simão.

Árbitro: João Pedro Afonso (AF Bragança).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jonatan Lucca (30), Bernardo Martins (50) e Sori Mané (71).

Assistência: Cerca de 300 espetadores.