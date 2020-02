Aviúges – Cepões Festa de Santa Maria e de São Brás

Nos dias, 1 e 2 de fevereiro, a aldeia de Aviúges Cepões – Viseu, festejou Santa Maria e o seu padroeiro, São Brás.

No sábado dia 1, às 11h00, realizou-se a cerimónia religiosa presidida pelo pároco da freguesia, padre Eurico de Sousa, com missa solene e procissão em honra de Santa Maria.

Várias tradições e crenças populares, estão ligadas à festa de Santa Maria; Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora das Candeias ou Nossa Senhora da Purificação.

Tradicionalmente, é invocada nos problemas de visão.

São Brás

O dia 2 de fevereiro, dedicado ao padroeiro da terra, São Brás, iníciou pelas 11h00, com missa solene seguida de procissão, celebrada pelo padre Carlos Miguel Monge.

São Brás, é invocado para a cura das dores de garganta.

As duas Eucaristias, contaram com a brilhante participação do Grupo Coral da freguesia.

Durante os 2 dias, houve animação musical, romaria e convívio.

Foram mordomos da festa de Santa Maria: Leandro Filipe Carreira da Cunha e Diogo Figueiredo.

Ficaram nomeados: João Lopes e Marco Lopes.

Foram mordomos da festa de São Brás: Claudino de Jesus Santos e José Cid.

Ficaram nomeados: Manuel Ribeiro e Nuno Almeida.

Laurinda Ribeiro