AUTARQUIA DE TAROUCA APOIA ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA PARA RESIDENTES NO CONCELHO

A Câmara Municipal de Tarouca irá atribuir aos munícipes residentes no concelho um reembolso das despesas suportadas com a esterilização de animais de companhia.

A sobrepopulação de animais é um problema que obriga a uma intervenção continuada, sendo a esterilização uma das principais soluções.

No âmbito do Programa de Apoio à Esterilização de Animais de Companhia com Proprietário, esta medida, aprovada em reunião ordinária de executivo, prevê uma comparticipação nas despesas com a esterilização dos animais de companhia.

Os interessados deverão formalizar a respetiva candidatura de acordo com o previsto nas condições que podem ser consultadas em https://www.cm-tarouca.pt/pages/244?news_id=648 .

Para informações adicionais sobre o presente Programa, deve ser contactada a Câmara Municipal de Tarouca, disponível no período de horário de atendimento entre as 9h00 e as 17h00, através do número 254 677 420 ou o Canil Municipal de Tarouca, através do email liliana.cardoso@cm-tarouca.pt ou do telemóvel número 934130186.