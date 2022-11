Atropelamento no concelho de Lamego provoca uma vítima mortal

Uma mulher de cerca de 20 anos morreu na sequência de um atropelamento em Parada do Bispo, no norte do concelho de Lamego, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

“Um atropelamento na localidade de Parada do Bispo, às 16:40, provocou paragem cardiorrespiratória e politraumatismos a uma mulher de cerca de 20 anos. Foi ativado o helicóptero, mas, infelizmente, já não foi preciso”, relatou.

Segundo a mesma fonte do CDOS de Viseu, que não tinha informações sobre o condutor e as circunstâncias do acidente, “foi declarado o óbito no local”.

De acordo com os dados de que as autoridades dispõem, trata-se de uma turista de uma nacionalidade estrangeira.

No local, na freguesia de Parada do Bispo e Valdigem, estiveram 15 operacionais apoiados por cinco veículos e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), dos Bombeiros Voluntários de Lamego e da GNR.