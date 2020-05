Associação CRS de Teivas | Distribuição de Máscaras Comunitárias pela comunidade de Teivas

Preocupados com o bem-estar e saúde da população de Teivas, a Associação Cultural, Recreativa e Social de Teivas, com o contributo voluntário de um grupo de costureiras da aldeia, colocou em marcha o fabrico de mais de três centenas de máscaras de tecido, conhecidas como máscaras sociais ou máscaras comunitárias. Estas máscaras, construídas seguindo as regras de segurança exigidas, estão a ser distribuídas gratuitamente a todos os habitantes da aldeia.

A distribuição das máscaras pela população iniciou-se no domingo passado, Dia da Mãe, onde de porta em porta foram distribuídas cerca de 150 máscaras, prevendo-se a entrega das restantes durante o próximo fim-de-semana.

É um pequeno gesto que queremos que se transforme numa grande ação, A Proteção de Todos.

Com a proteção de cada um estamos a contribuir para a saúde e bem-estar de todos. Vamos cuidar de nós, de vós, de todos. Juntos mais fortes que nunca!

Associação Cultural, Recreativa e Social de Teivas.”