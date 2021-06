Assembleia Municipal aprova por unanimidade Prestação de Contas de 2020 do Município de Oliveira do Hospital

A Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital aprovou por unanimidade, na passada sexta-feira, dia

25 de junho, as Contas e o Relatório de Gestão da Câmara Municipal (CM) que encerrou o exercício

económico de 2020 com um saldo de gerência positivo de 2.106.293,02 euros.

O Presidente da Câmara Municipal, José Carlos Alexandrino, refere que apesar do quadro de grande

adversidade que marcou este último ano de governação autárquica – num mandato fortemente

condicionado por sucessivos acontecimentos trágicos, como o incêndio de 15 de outubro de 2017, as

depressões «Elsa e «Fabien» e a pandemia da Covid-19 – não deixaram de ser lançados diversos

investimentos considerados estruturantes para o desenvolvimento do concelho.

São exemplo disso o Campus Educativo, uma obra já em construção que representa o maior

investimento municipal de sempre – cerca de 6,5 milhões de euros; a ampliação e modernização da

zona Industrial de Oliveira do Hospital; a reabilitação do Centro Histórico e a requalificação urbanística

da Zona Norte da cidade.

O principal partido da oposição na Assembleia Municipal, o PSD, fez questão de dar os parabéns ao

executivo camarário presidido por José Carlos Alexandrino porque – conforme afirmou o líder da

bancada dos sociais-democratas, João Esteves – “a Câmara Municipal realmente tem uma situação

financeira muito boa e navega em águas calmas e claras”.

Explicando à Assembleia Municipal que as Contas e o Relatório de Gestão de 2020, que também foram

aprovadas por unanimidade pela Câmara Municipal, são apresentadas em pleno contexto da pandemia

mundial da Covid-19, Alexandrino afirmou que em 2020 “foram reforçadas as políticas de ação social,

com destaque para o Programa Municipal de Incentivo à Natalidade, onde já se registou um

investimento municipal superior a 800 mil euros, as bolsas de estudo para o ensino superior e os

transportes escolares gratuitos para todos”.

Para o autarca, que está no seu último mandato, também é um facto que “paralelamente a este surto de

desenvolvimento e aos inesperados gastos com a pandemia da da Covid-19, a Câmara Municipal

conseguiu reduzir o endividamento municipal, continuando assim a garantir o rigor e a sustentabilidade

das contas públicas.

Recordando que nos últimos três anos de governação, as contas do Município de Oliveira do Hospital

foram sempre aprovadas por unanimidade, José Carlos Alexandrino agradeceu saúda o gesto

democrático de uma votação que se traduziu num voto de confiança à gestão financeira da autarquia

oliveirense.

Município de Oliveira do Hospital,