As Galerias São Rafael apresentam GALA – Inauguração e Exposição Virtual

Será apresentada no próximo dia 02 de Abril a Exposição Colectiva GALA, promovida pelas Galerias São Rafael. A exposição será transmitida em directo às 21h00 nas plataformas oficiais das galerias ( facebook.com/ galeriassaorafael www.galeriassaorafael.com ) e fechará com a apresentação em live-streaming do espectáculo Não Kahlo, sobre a vida e obra da pintora mexicana Frida Kahlo, assinado pelas Produções D. Mona. A exibição é gratuita e aberta ao público em geral.

Nesta Exposição Virtual cujo nome presta homenagem à famosa Gala, musa de Salvador Dalí, estarão em destaque várias coleções: a coleção Diálogos, de Gulnar Sacoor, interpretada como uma fusão entre Modrian e Rothko, destacando-se a míriade de cores e o imaginário realista de formas minimalistas e paisagens infinitas, entre o mistério e a espiritualidade; A coleção Afetos, do artista João Freire que procura, através de uma extrema sensibilidade, expressar os laços que unem pais e filhos desde a nascença; E as coleções Ruralidades e Expressões Coloridas, do artista Carlos Teixeira que, de uma forma viva, crua e impactante retrata os rostos da marginalidade e ruralidade e nos confronta com uma percepção do que o Realismo pode significar no séc. XXI.

A exposição inclui ainda trabalhos do artista plástico xileno Fabián Caro Román, com enfoque na pintura, muralismo, escultura e cerâmica. As obras a ser apresentadas revelam a influência da formação do artista em arquitetura e recorrem à temática do sonho e inconsciente, retratando o corpo humano em força, através de rostos e expressões corporais metafísicas e mágicas, com enfoque na modelagem surrealista do corpo feminino; E do artista andaluz José A. Faraco Macias que nos faz reviver o rigor do pormenor anatómico e da expressividade corporal através da escultura e de um olhar sobre a diversidade de género e sobre as principais transformações sociais que ocorrem na imagem social do corpo nú. Entre os artistas representados na mostra incluem-se ainda Jaime R Ferreira, Luís Liberato, Leonor Trindade Sousa, António Azenha, Amélia Monteiro e a jovem artista coimbrense Sara Seabra. Ao todo a mostra exibirá cerca de 90 obras de artistas consagrados e emergentes.