As Galerias São Rafael apresentam a exposição MIDSUMMER NIGHT’S

Será apresentada no próximo dia 30 de Julho às 18h00 a exposição virtual MIDSUMMER NIGHT’S, promovida pelas Galerias São Rafael. A exposição será transmitida em directo às 21h00 nas plataformas oficiais das galerias (facebook.com/ galeriassaorafael e www.galeriassaorafael.com) e fechará com a apresentação em live-streaming do espectáculo O Evangelho de Van Gogh, pelas Produções D. Mona. A exibição é gratuita e aberta ao público em geral.

As Galerias São Rafael são a primeira galeria virtual portuguesa com um conceito imersivo e multissensorial. Após o confinamento, o online viewing room tornou-se comum no mercado das galerias de arte, permitindo a exibição de fotos digitais diretas das obras em diferentes ângulos. A comum exposição virtual trata-se de uma apresentação em grade, onde os fruidores de arte clicam nas fotografias para ver as obras ao perto, mas para as criadoras deste novo projeto, Mónica Kahlo e Sílvia Raposo, “apesar deste tipo de interação virtual ser uma mais-valia, não permite transmitir ao espectador a experiência multissensorial e acolhedora da exposição física, por esse motivo procurámos por uma alternativa que nos trouxesse a experiência imersiva de uma exposição, com os seus visitantes e o ambiente acolhedor da vernissage”. A Midsummer Night’s Virtual Exhibition pretende celebrar o verão e a arte de forma acessível ao público, contribuindo ainda com 10% do valor angariado em vendas para filantropia.

A exposição abrirá com obras da artista alemã Lilly Helja Jonasson, reconhecida pela técnica “splittografielage”, assente na fragmentação de fotografia de autor em formas geométricas; com obras de desenho do artista chileno, Fabián Caro Román, que retrata expressões corporais metafísicas e mágicas, aludindo à temática do sonho e inconsciente, influenciadas pelo desenho arquitectónico; com a série “Information” do jovem artista algarvio Rodolfo M. Costa, cujas obra captura fragmentos de uma vandalizada dimensão de fantasia e arrasta-os para a nossa realidade, explorando temas como o graffiti, informação, publicidade, multiculturalismo e consumismo, captando o espírito Kunstmeile do Muro de Berlim; e com a série de finearts Golden Edition do projeto Vimoc, dupla de arquitectos e desenhadores que cria e desenvolve ilustrações únicas, com aplicação manual de folha de ouro na intenção de realçar a arquitetura e ir buscar a tradição portuguesa da aplicação da talha dourada.

Ainda em destaque estarão algumas das obras premiadas da artista aveirense Leonor Trindade Sousa, que este ano coleciona 12 prémios de artes entre Itália e França, destacando-se o Prémio Internacional Pierre Auguste Renoir, o Mercúrio de Ouro, o Prémio Internacional de Arte Paul Cezanne, o Prémio Internacional de Arte Michelangelo ou o Prémio “Palma de Ouro” em Cannes. Ao seu lado, estará também o artista plástico angolano João Freire, premiado pelos seus trabalhos em aguarela e escultura que procuram expressar a importância das tradições, aqui transmitida na riqueza das máscaras transmontanas com um cunho inovador nas suas formas; o artista Marco Gomes, cujas obras questionam as relações formais entre cores, linhas e superfícies, com influência do abstracionismo; bem como o artista Abílio Marcos, cuja linguagem pictórica dialoga com o expressionismo geométrico e o simbolismo poético, conjugados em jogos de cores e formas. Ainda ao longo da exposição poder-se-á fruir de obras dos artistas José Antonio Faraco, Carlos Teixeira, Gulnar Sacoor, Luís Liberato, António Azenha, Sara Seabra, Jaime R Ferreira, Amélia Monteiro e Sílvia Raposo. Ao todo a mostra exibirá cerca de 80 obras de artistas portugueses e internacionais.