Artigo de Opinião – Fernando Figueiredo

Fernando Figueiredo, candidato da Iniciativa Liberal à CMV defendeu este

fim de semana a necessidade de o próximo Presidente da Autarquia ser um

líder regional e não só um gestor local.

Criticando a candidatura socialista de dizer em Viseu que “sou muito

conhecido em Lisboa” e afirmar em Lisboa “sou muito conhecido em Viseu”,

o candidato liberal defende que Viseu, enquanto capital da Beira Alta

tem todas as condições para ser a força motriz do desenvolvimento

regional.

No seu entender a soma das partes, dos 13 concelhos que constituem a

CIM, num elemento de vontade comum tornará a região mais forte no

turismo, na economia, na indústria, na cultura, no emprego, na

sustentabilidade e na qualidade de vida fazendo com que o eixo Lisboa –

Porto não possa ignorar mais a região, como tem feito há décadas!

Para os liberais está na hora de escolher quem em Viseu consiga

congregar vontades e juntar esforços dos municípios vizinhos. Viseu tem

que ser a encruzilhada de vontades no coração de Portugal, tem que ser o

detonador de afirmação regional.

As questões da água ultrapassam o concelho, a mobilidade não pode ser

uma mera preocupação local, o Centro Oncológico não é uma aspiração

socialista, a IP3 não é apenas um problema para Santa Comba ou Tondela,

também é um problema para Castro Daire e para a competitividade

regional… e por isso é importante que falem em Lisboa a uma só voz! Não

por irem de mão estendida à boa maneira socialista mas sim porque como

cidadãos e contribuintes pedem o que sabem ter direito!

Afirmando que João Azevedo não é o político certo para o fazer porque

usa da sua pretensa influência no governo para afirmar dessa vantagem e

que Fernando Ruas também não o é porque a água não passa duas vezes na

mesma ponte o candidato insiste na necessidade de ser colocado no Rossio

quem sabe, como os militares sabem, a diferença entre liderar ou mandar,

entre quem sabe o que é gerir vontades comuns, mais do que gerir

interesses pessoais, entre quem sabe que por detrás de cada eleitor há

um contribuinte e um cidadão com deveres e direitos!

