ARRANCOU A LIGAÇÃO DA EN229 (MEÃ) À EN329 (RIO DE MOINHOS)

O Município de Sátão continua a criar e a melhorar a rede viária de modo a proporcionar aos nossos

empresários e munícipes acessos com qualidade, fomentando a expansão industrial do concelho de Sátão.

Está em curso o projeto de ligação da EN229, nas proximidades da povoação da Meã, à EN329, no valor

aproximado de €625.200,00. Esta nova ligação vai proporcionar aos empresários e a todos os que

pretendam aceder da EN229 à EN329, um rápido e seguro acesso ao Parque Empresarial e ao centro do

aglomerado urbano de Sátão, de modo a descongestionar o trânsito local e a facilitar as atividades

comerciais e serviços que nele se desenrolam. Será também realizado um arranjo urbanístico no qual está

contemplada a construção de um passeio na Quinta do Monte, em Mioma.