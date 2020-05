Armamar – Candidatura Bombeiro Jovem foi aprovada pelo IPDJ

A Câmara Municipal de Armamar viu aprovado o projeto Bombeiro Jovem, um dos sete que candidatou ao Programa de Ocupação dos Tempos Livres – Curta e Longa Duração, do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

Os projetos apresentados pela Câmara Municipal envolvem os jovens em iniciativas de promoção do envelhecimento ativo, cultura, desporto, ambiente e ações cívicas.

Com estes programas o IPDJ procura proporcionar aos jovens o desenvolvimento de pequenos projetos de interesse para a comunidade.

O Bombeiro Jovem será implementado na primeira quinzena do mês de agosto. A Autarquia candidatou ainda outras ideias como o Quarteto Solidário, Faça um Idoso Feliz ou À Boleia dos Livros, Voluntariado para a Floresta Jovem.

Os jovens interessados nestes projetos podem saber mais no setor de desenvolvimento social do Município, na área da juventude.