Aristides de Sousa Mendes homenageado no Brasil

A Prefeitura de Curitiba, no Brasil, recebeu o presidente da Câmara Municipal de Carregal do Sal, no distrito de Viseu, para homenagear Aristides de Sousa Mendes, na sequência do recente acordo de cooperação assinado entre os dois municípios.

Segunda uma nota de imprensa da autarquia de Carregal do Sal, a homenagem em Curitiba deve-se ao facto de ter sido nessa cidade que o cônsul português “exerceu pela primeira vez funções consulares e onde foi edificado um Museu do Holocausto”.

“O humanista desempenhou funções consulares em Curitiba, entre 1918 e 1919 e onde, a propósito, vai ser criada uma efígie (representação de uma pessoa numa moeda, pintura ou escultura) de Aristides de Sousa Mendes, baseado na medalha com o rosto do cônsul que foi ofertada por Carregal do Sal ao Prefeito de Curitiba e que ficará no memorial da cidade”, descreve o documento.

A homenagem contou com um concerto pela soprano Karolyne Liesenberg, pelo tenor Vitorio Scarpi e pelo pianista Jeferson Ulbrich a executarem obras do compositor e maestro brasileiro Heitor Villa-Lobos e do compositor italiano Giuseppe Verdi.

Aristides de Sousa Mendes, natural de Cabanas de Viriato, em Carregal do Sal, concedeu cerca de 30 mil vistos para salvar a vida a refugiados do nazismo, a maioria judeus, enquanto cônsul em Bordéus (sudoeste de França), na década de (19)40, contra as ordens de António Oliveira Salazar.