Apresentados os Candidatos do Partido Socialista ao concelho de Nelas

Teve lugar na passada sexta-feira, dia 16 de julho, pelas 19h00, a apresentação de todos os candidatos do Partido Socialista aos órgãos autárquicos do Município de Nelas, numa cerimónia que contou com a presença de muitos munícipes que não quiseram deixar de demonstrar o seu apoio a esta candidatura, em total cumprimento das regras sanitárias indispensáveis para a garantia de um ambiente seguro para todos, mantendo as devidas distâncias de segurança impostas pelo atual estado pandémico.

A cerimónia arrancou com a apresentação de Francisco Paula, como Mandatário da Candidatura do PS, seguindo-se António Borges que volta a encabeçar a lista à Assembleia Municipal de Nelas.

A lista apresentada é encabeçada por José Borges da Silva, que se candidata a mais um mandato como Presidente de Câmara, sublinhando que irá cumprir as promessas que fez às pessoas do Concelho, com destaque para as áreas das finanças, com a continuação do trabalho de equilíbrio das contas do município, diminuindo a dívida existente e potenciando os apoios existentes em obras estruturantes para o Concelho, mas também do urbanismo, ambiente, saúde, educação, habitação social, infraestruturas culturais e desportivas e promoção territorial, com captação de investimentos e criação de emprego, assumindo estas áreas basilares para este executivo, com a continuação da aposta na renovação de estruturas fundamentais para a população e para o desenvolvimento da região.

Esta recandidatura surge do cumprimento do compromisso que assumiu há 8 anos com a população e na continuação de um trabalho que enche o candidato de orgulho e que tem provas dadas e documentadas, com resultados que falam por si só.

José Borges da Silva recandidata-se juntamente com um conjunto de pessoas que sabe partilharem dos seus princípios e objetivos, sendo elas Irene Ligeiro, Coordenadora da Unidade de Saúde Familiar de Nelas, que segue em 5º lugar na lista à Câmara Municipal, Aires dos Santos, conhecido artista plástico e atual vereador da Câmara Municipal que assume a 4ª posição na lista, Fernando Silvério, vereador na Câmara Municipal de Nelas que que segue na 3ª posição desta lista e Salomé Simões, professora e subdiretora do Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, que avança em 2º lugar na lista à Câmara Municipal de Nelas.

Um conjunto de pessoas que Vive Nelas na sua plenitude e com provas dadas da sua competência, dedicação à causa pública e às gentes de Nelas, e resiliência, a quem se junta Mário Pires que encabeça a lista à Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, Carlos Moreira, cabeça de lista à Junta de Freguesia de Carvalhal Redondo – União de Freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira, José Marques à Junta de Freguesia de Aguieira da União de Freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira, António Costa que assume o topo da lista à Junta de Freguesia de Lapa do Lobo, João Pedro Vaz que concorre à Junta de Freguesia de Nelas, Jorge Abreu, cabeça de lista por Santar à União de Freguesias de Santar e Moreira, Hugo Fernandes que concorre por Moreira à União de Freguesias de Santar e Moreira, Tiago Santos que se recandidata à Junta de Freguesia de Senhorim e Paulo Abrantes, cabeça de lista à Junta de Freguesia de Vilar Seco.

O objetivo do Partido Socialista de Nelas é manter o município no rumo do crescimento e da prosperidade, com confiança e esperança, porque esta é a força que nos une!