Apresentação do Complexo de Trilhos de Tarouca

8 de julho, 10h00, Auditório Municipal Adácio Pestana

O Município de Tarouca convida-o a participar na Sessão de Apresentação do Complexo de Trilhos de Tarouca, que decorrerá no próximo dia 8 de julho, pelas 10h00, no Auditório Municipal Adácio Pestana, a que se seguirá a inauguração da primeira Pequena Rota.

O território Tarouquense tem um vastíssimo património histórico-cultural e arquitetónico, e também a natureza foi pródiga em dotar Tarouca de um património natural ímpar.

Neste sentido, o Município de Tarouca cria o Complexo de Trilhos de Tarouca, um projeto que se inicia com a criação de três pequenas rotas (PR) de 6km, 13km e 17 km, todas elas tendo como ponto de partida o Morro de Alcácima.

Sob o mote “Andar, Correr, Visitar”, Tarouca convida-o assim a percorrer os seus trilhos e a deixar-se envolver pela sua paisagem moldada pela imensidão da serrania que a rodeia, e que confere a este território um toque de magia e beleza excecional.

O projeto foi desenvolvido em estreita colaboração com o Grupo de Educação Física do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, do Agrupamento de Escolas de Tarouca.