Apresentação da Candidatura “Compromisso com Tábua”

Ricardo Cruz, candidato à Presidência da Câmara Municipal de Tábua, discursou este domingo na apresentação oficial dos candidatos do Partido Socialista, destacando: “TABUENSES, tenho muito orgulho na nossa terra, nas suas tradições e costumes, e é por isso que assumo este COMPROMISSO.”

No passado domingo, dia 4 de julho, o PS Tábua reuniu-se no jardim Sarah Beirão para apresentar, oficialmente, os seus candidatos às eleições autárquicas de 2021.

A apresentação contou com diversas intervenções, nomeadamente, do atual Presidente da Câmara Municipal de Tábua, Mário Loureiro, da Mandatária de Campanha, Sandra Mêna, do candidato a Presidente da Assembleia Municipal, Nuno Tavares, do Presidente da Federação de Coimbra do PS, Nuno Moita, do Secretário de Estado da Juventude, João Paulo Rebelo e ainda, claro, do candidato à Câmara Municipal de Tábua, Ricardo Cruz.

Estiveram também presentes os Deputados à Assembleia da República, José Rui Cruz, Presidente da Federação de Viseu do PS, e Rosa Isabel Cruz, Presidente do Departamento Distrital de Coimbra das Mulheres Socialistas, a quem Ricardo Cruz agradeceu e reconheceu o desempenho.

Devido ao contexto pandémico que se vive atualmente, o evento foi restrito a um número limitado de convidados, tendo sido transmitido em direto no Facebook da candidatura, para que todos pudessem acompanhar. (Pode ser revisto em https://vimeo.com/570851969).

A candidatura “COMPROMISSO COM TÁBUA” assume um compromisso com a comunidade, com as pessoas, com as instituições, entidades e empresas. É um compromisso que pretende ser inclusivo, abrangente e que, em conjunto com todos os Tabuenses, potencialize o crescimento do Concelho de Tábua.

“Candidato-me por acreditar profundamente no potencial de Tábua e por querer que o nosso Concelho, com a ajuda de TODOS, seja uma referência.”, salientou o candidato à Câmara Municipal de Tábua, Ricardo Cruz