Apoio às empresas em tempo de crise! Que fazer?

Evento Digital: Laboratório de Apoio ao Empresário | 15 de dezembro, 18h

A Direcção da NERC vai lançar o Laboratório de Apoio ao Empresário. Uma iniciativa dedicada à comunidade empresarial da Região com a qual se pretende melhorar as suas perspectivas de evolução e de alternativa face à pandemia.

“Com esta iniciativa queremos reunir a nossa comunidade empresarial com peritos em temáticas de interesse em tempos de pandemia por forma a melhorar as perspetivas de evolução e abordagens alternativas para a recuperação das empresas.”

Neste âmbito realizar-se-á uma série de eventos online e gratuitos orientados para a resposta a dar à difícil fase que os empresários estão a passar e que se pretendem mobilizadores para o reforço de confiança do empresário no período Pós-Covid. Trata‑se de apoiar iniciativas e acções em tempos de crise que contribuam para a continuidade da actividade económica.

A sessão de lançamento irá decorrer no próximo dia 15, entre as 18h e as 19h30, numa parceria com a BNI e a Action Coach. Para Inscrição ou mais informação aceder à página www.nerc.pt.