Estão abertas as candidaturas para o programa de Apoio à Criação de Projetos de Intervenção Artística do Politécnico de Viseu que pretende estimular atividades de criação, produção e difusão das artes, através do financiamento de projetos de intervenção artística que incentivem a criatividade e inovação artísticas no âmbito das artes performativas (artes de rua, dança, música e teatro), artes visuais (artes plásticas, fotografia, design e novos media), artes literárias e cruzamentos disciplinares. O programa de apoio visa também consolidar e aproximar os estudantes de contextos artísticos, complementares à sua formação curricular, facultando-lhes experiências enriquecedoras e de elevado nível artístico/estético/criativo. As candidaturas estão abertas para pessoal docente, não docente e estudantes. Mais informações e candidaturas aqui .