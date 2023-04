ANAC poderá autorizar uso do heliporto do Hospital de Lamego ainda em abril

A presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) disse hoje que o Hospital de Lamego poderá ser autorizado a usar o seu heliporto ainda em abril, caso a última documentação esteja “em conformidade” e seja testado o equipamento.

“A documentação consolidada que estava em falta chegou ontem [terça-feira] ao fim da tarde, começou a ser analisada, mas não se trata de documentos que possam ser analisados entre o fim da tarde e hoje as 11:00 da manhã”, disse Tânia Cardoso Simões.

A presidente da ANAC respondia ao deputado social-democrata Hugo Maravilha, em audição parlamentar, na comissão de saúde, hoje, na sequência de um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD sobre a falta de certificação do heliporto do Hospital de Lamego.

Em causa, esclareceu, a documentação que tem sido trocada entre a ANAC e o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), que gere o hospital de Lamego, cuja última documentação chegou esta terça-feira à ANAC.

“Se ao fim destas interações, essa documentação não tiver inconsistências e estiver de acordo com o que é necessário, o que acreditamos que seja, mas não sabemos, apenas faltará o exercício à escala total, que visa testar os meios de emergência e os procedimentos de emergência, que é algo relativamente fácil de se fazer”, justificou.

“Falta uma inspeção da ANAC e a ANAC está disponível para a fazer com a maior brevidade e, neste sentido, temos um horizonte temporal, se todas estas condições estiverem reunidas, sim, a autorização sairá em abril”.

Tânia Cardoso Simões respondeu também aos deputados Lúcia Araújo Silva (PS), Pedro Frazão (Chega) e João Dias (PCP), que questionaram, designadamente, sobre o tempo do processo e o uso do campo de futebol para aterrar o helicóptero, tendo em conta não ser possível o uso do heliporto.

A presidente da ANAC referiu que “o hiato de tempo também se prendeu com a pandemia, uma vez que a ANAC não pressionou porque os hospitais tinham outras prioridades”, além de toda “a troca de documentação que tem existido e que precisa de tempo para ser avaliada”.

Sobre o uso do campo de futebol, Tânia Cardoso Simões esclareceu que “cabe ao piloto avaliar a emergência e a segurança, como em qualquer outra situação de emergência, como nos incêndios, avaliar o local mais seguro para aterrar”.

Segundo a deputada socialista Lúcia Araújo Silva, o Hospital de Lamego, no norte do distrito de Viseu, foi construído de raiz, num investimento de 42 milhões de euros, a partir de 2009 e foi inaugurado em 2013 e, nessa altura, o heliporto ficou à margem da inauguração.

O pedido de esclarecimento sobre os procedimentos para a sua utilização, segundo Lúcia Araújo Silva, foi feito em 2019, por parte do CHTMAD e, no mesmo ano, a ANAC respondeu e que, desde então, o processo decorre entre as duas instituições.