Ana Santos campeã nacional de ciclocrosse pelo terceiro ano seguido

A ciclista Ana Santos (X-Sauce) conquistou o título nacional de ciclocrosse pelo terceiro ano seguido, nos Nacionais que decorreram em Vouzela, distrito de Viseu, e em masculinos coroaram Roberto Ferreira (Guilhabreu).

Ausente durante meses devido a doença, a corredora regressou à competição apenas este mês, mas foi o suficiente para voltar a impor-se, ao vencer a solo, 1.44 minutos à frente de Joana Monteiro (Axpo-FirstBike-Vila do Conde), segunda, e oito minutos à frente do bronze, para Isabel Caetano.

Em masculinos, Ferreira impôs-se a Mário Costa (Axpo-FirstBike-Vila do Conde), que também procurava um ‘tri’ seguido, deixando o adversário a 39 segundos, no segundo posto, com Francisco Campos (W52-FC Porto) em terceiro, a 2.17 minutos.