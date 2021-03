AMCB – ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA COVA DA BEIRA, AVANÇA COM A IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO DE REDES DE AGÚAS NOS SEU MUNICIPIOS ‘’ CADredes ‘’

No seguimento do levantamento de todas as redes de água de abastecimento publico e águas residuais,

(cadastro) num total de 13 Concelhos e 4800Km, e com um investimento de 2.500.000€, a AMCB instalou

nas autarquias o equipamento e uma solução de software que reúne, numa única plataforma, toda a

operação de uma infraestrutura de redes de águas, permitindo aceder, em qualquer instante e em

qualquer lugar, a toda a informação que emana da sua operação diária.

O sistema implementa um modelo de gestão que se aplica transversalmente a todos os serviços

municipais de água e saneamento, e que se materializa nos seguintes conceitos base:

• Trabalho Colaborativo – Com a entrada em funcionamento da plataforma integrada é possível a

partilha de informação e o acompanhamento de toda a atividade, onde todos e cada Municipio, podem

entrar e criar o seu espaço de trabalho. Também a gestão de contratos de todo o tipo de outsourcing

pode ser aqui acompanhada e controlada.

• Totalmente parametrizável – A solução é completamente parametrizável pelos seus utilizadores

que, com toda a segurança e controlo, podem “desenhar” a sua infraestrutura e o seu modelo de

gestão e de operação.

• Gestão de toda a atividade – O dia-a-dia dos serviços municipais de água passa integralmente por

aqui : manutenção, operação, gestão de ativos e candidaturas para requalificação dos mesmos,

controlo de qualidade, energia, jardinagem, inspeções, etc., e, claro, limpeza e higiene, das redes.

• Agregação de dados – Para além do natural registo de toda a atividade humana, é nativa a

capacidade de agregar dados de telegestão, e de gestão de projeto.

Este projeto vai colmatar uma lacuna relativa à informação geográfica em termos de cadastro das infira-

estruturas dos municípios envolvidos na candidatura: Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Figueira de

Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Oliveira do Hospital, Manteigas, Mêda, Pinhel,

Sabugal e Seia.

‘’Este projeto que terá continuidade, é a primeira fase, e resolverá muitos problemas relativos às redes

de águas e saneamento dos municípios, visando minorar as percas de água, e uma gestão muito mais

eficiente, contribuindo para erradicar o desperdício e para a sustentabilidade que se pretende no nosso

território, e no Mundo. No seguimento deste projeto a AMCB está a identificar zonas de medição e

controlo para a instalação do indispensável equipamento’’ Dr. José Manuel Biscaia secretário geral da AMCB

Esta ferramenta tem como funcionalidades genéricas, a gestão de ocorrências e de atividades corretivas,

atividades planeadas ou preventivas, integração de dados de terreno, controlo de qualidade, ferramentas

e interfaces de consulta e trabalho, gestão de eventos, ocorrências e alarmes, mobilidade otimizada para

as equipas de terreno.