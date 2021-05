Almeida – Identificado por furto de metais não preciosos

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Mangualde, dia 27 de maio, identificou um homem de 28 anos por furto de metais não preciosos, no concelho de Almeida.

No âmbito de uma investigação por furto numa residência em construção ocorrido ontem, dia 26 de maio, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram intercetar o suspeito em Mangualde e recuperar 22 quilos de cobre.

O suspeito foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Almeida.

A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Vilar Formoso.