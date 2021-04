Acção de Formação em Viseu – Área da Música – Acesso Livre

Arranca em abril de 2021 a primeira edição do projeto Capacitação para a circulação: Autogestão na produção musical, uma acção de formação descentralizada que pretende dotar profissionais e curiosos do mundo da música com ferramentas e conhecimentos cruciais para a marcação de tours e gestão de actuações ao vivo de músicos e bandas. Ao longo de cinco meses, a formação orientada por Márcio Laranjeira (Lovers & Lollypops, Tremor, Milhões de Festa, Arda Academy) vai percorrer nove cidades nacionais com o intuito de abrir algumas janelas de oportunidade dentro de um dos sectores mais afectados pela crise sanitária. Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Funchal, Lisboa, Ponta Delgada, Viana do Castelo e Viseu são os pontos de paragens de uma iniciativa, que decorrerá num conjunto de espaços incontornáveis no quadro do circuito de música independente portuguesa. Respondendo ao desafio essencial de capacitar novos profissionais para um melhor entendimento sobre o funcionamento e tempos que marcam a programação dos diferentes circuitos culturais portugueses, esta acção de formação percorrerá, passo-a-passo a produção, promoção e contacto inerentes a qualquer projecto de circulação na área da música. Entender as regras formais e informais de funcionamento do chamado “meio da música”, conhecer os tempos que marcam a programação dos diferentes espaços e eventos que compõem o circuito de actuações ao vivo em Portugal e organizar uma estratégica 360 para os artistas são alguns dos pontos cobertos pela acção. Destinada a profissionais, curiosos e aos próprios músicos, a formação Capacitação para a circulação: Autogestão na produção musical terá a duração de três horas e será de acesso gratuito. Os interessados deverão inscrever-se através do email autogestaoproducaomusical@ gmail.com. Capacitação para a circulação: Autogestão na produção musical

Datas e Locais:

24 de Abril, Carmo 81, Viseu

21 de Maio, La Bamba, Ponta Delgada

29 de Maio, Aisca, Viana do Castelo

5 de Junho, gnration, Braga

12 de Junho, Salão Brazil, Coimbra

19 de Junho, Barreirinha, Funchal

26 de Junho, Museu Abade Baçal, Bragança

3 de Julho, Gretua, Aveiro

17 de Julho, Casa do Capitão, Lisboa Tópicos e Conteúdos temáticos:

Promoção e agenciamento de artistas;

Panorama do mercado nacional;

Estratégias para trabalho de notoriedade de artistas

Carreira Artística: fases e plano de crescimento/desenvolvimento

Espaços de Apresentação: especificidades

Programação e Curadoria

Apoios à circulação

Boas Práticas no trabalho com programadores, curadores, agentes e managers