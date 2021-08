Académico de Viseu garante mais um reforço para o eixo da defesa

Nuno Tomás, defesa central de 25 anos, é reforço do Académico de Viseu, confirmou hoje a SAD do clube da II Liga de futebol.

O jogador retoma a carreira depois de alguns meses parado, após uma experiência de dois anos no CSKA de Sofia, na Bulgária, e o do empréstimo de meia temporada aos finlandeses do Kups.

Nuno Tomás passou pela formação do Odivelas e do Belenenses, onde chegou a representar os sub-23 e também a equipa principal da Belenenses SAD em cinco jogos oficiais, quatro para a Taça da Liga e um na Taça de Portugal.

Depois de Pedro Monteiro (ex-Feirense) e Tiago Correia (ex-Anadia), Nuno Tomás é o terceiro reforço para o eixo defensivo do Académico de Viseu.

O atleta já se encontra a treinar com o restante plantel academista e é mais uma opção para o técnico Zé Gomes.

Os beirões prepararam a receção ao Mafra, em jogo da 3.ª jornada da II Liga de futebol agendado para domingo, 22 de agosto, pelas 18:00 no Estádio Municipal de Aveiro, casa emprestada dos beirões enquanto decorrem as obras para um novo relvado e uma nova pista sintética para atletismo no Estádio do Fontelo, em Viseu.