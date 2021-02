ABERTURA DO ESPAÇO CIDADÃO PASSA A DISPONIBILIZAR NOVOS SERVIÇOS EM CASTRO DAIRE

De forma a aproximar os serviços às comunidades que deles beneficiam, o Município de Castro Daire, em parceria com a AMA (Agência para a Modernização Administrativa, I.P.), criou o Espaço Cidadão de Castro Daire, que será localizado no Edifício Conde Ferreira (Bairro do Castelo).

O Espaço Cidadão é um ponto de atendimento que reúne serviços de diferentes entidades num único balcão. Este novo Espaço permitirá ao Cidadão o acesso a inúmeros serviços da administração central, local e de outras entidades. Esta nova valência possibilita também o acesso a alguns serviços até aqui inexistentes no concelho, garantindo que os cidadãos não tenham que se deslocar para ter acesso a este tipo de serviços.

Neste novo balcão poderá aceder a alguns serviços de vários organismos, nomeadamente:

– AMA/IRN (Agência para a Modernização Administrativa);

– ACT (Autoridade para as condições de Trabalho);

– ADENE (Agência para a Energia);

– ADSE (Direção-Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública);

– AT (Autoridade Tributária e Aduaneira);

– CGA (Caixa Geral de Aposentações);

– DGAE (Direção-Geral das Atividades Económicas);

– DGAJ (Direção Geral da Administração da Justiça)

– IMT (Instituto de Mobilidade e Transportes);

– IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional);

– ISS (Instituto da Segurança Social);

– SAÚDE;

– SEF (Serviços de Estrangeiros e Fronteiras).

Este modelo de atendimento permitirá servir melhor o cidadão, de forma mais rápida e próxima, promovendo a literacia digital por via do apoio assistido na prestação dos serviços públicos digitais.