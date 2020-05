Abertas as inscrições para jovens, dos 10 aos 17 anos, no «Férias em Movimento»

Os campos de férias, organizados no âmbito deste programa, visam promover a ocupação saudável dos tempos livres de jovens, no período das férias escolares de Verão, através da prática de atividades lúdico-formativas e incentivar o conhecimento de diversas regiões do país.

A inscrição de jovens é feita na Plataforma dos Programas da Juventude, onde estão disponíveis os campos de férias, de todo o país, em duas modalidades:

Campos de férias residenciais (com alojamento, podem implicar mobilidade nacional), com duração mínima de seis e máxima de 14 noites;

Campos de férias não residenciais (sem alojamento), com duração mínima de cinco e máxima de 15 dias.

Os campos de férias disponíveis realizam-se em áreas de intervenção como desporto; ambiente; cultura; património histórico e cultural e multimédia. Nestes campos, podem inscrever-se os/as jovens até cinco dias antes da data de início das atividades.

Plataforma dos Programas da Juventude: https://programas.juventude.gov.pt/ferias/campos

Mais informações: Portal da Juventude:

www.ipdj,gov.pt